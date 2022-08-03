В Красноярске до 30 августа ограничат движение по улице Кирова. Фото: городская администрация

В Красноярске с 09:00 часов 4 августа по 20:00 часов 30 августа ограничат движение в центре города – по улице Кирова. Об этом сообщает городская администрация.

Несколько участков дорог перекроют из-за ремонта теплосетей на Кирова, 37. Ограничения будут действовать в следующих районах:

- от Кирова, 33 до Марковского;

- от Ленина до Кирова, 33;

- от Ады Лебедевой до Марковского.

При этом по Кирова – от Лебедевой до Марковского будет организовано двустороннее движение.

Поэтому временно изменится маршрут автобуса №99 в направлении «Автотранспортного техникума». Он будет ездить по следующий схеме: ул. Ленина – ул. Диктатуры Пролетариата – ул. Ады Лебедевой – ул. Кирова и далее по своей схеме движения.