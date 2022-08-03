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Здоровье3 августа 2022 3:35

В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 2,5 раза

Ситуация остается под контролем
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 2,5 раза

В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 2,5 раза

Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю в Красноярском крае заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Так, в Красноярском крае 60% выявленных случаев COVID-19 приходятся на субвариант «Омикрона» под названием ВА.5, который отличается повышенной заразностью, но заболевание протекает заметно мягче, чем при «Альфе» или «Дельте». При этом «кентавра» в регионе пока нет.

Из-за «мягкости» число госпитализаций невысоко. В связи с этим в Роспотребнадзоре не считают целесообразным возвращать ковидные ограничения. Так или иначе, министр здравоохранения края Борис Немик прогнозировал, что новая волна коронавируса в регионе ожидается в августе-сентябре.