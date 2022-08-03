Фестиваль мусорного искусства «Арт-Кашалот» выходит на финишную прямую!

Приглашаем вас на открытие выставки объёмных фигур фестиваля «Арт-Кашалот» в Park Grill на Елены Стасовой, 59Г.

«Арт-Кашалот» стартовал весной этого года, на конкурс арт-объектов было принято 50 заявок — 30 заявок от профессиональных художников и 20 заявок от жителей Красноярского края. В течение лета авторы реализовывали свои творческие работы.

Мероприятие пройдёт в формате праздника под открытым небом. Гости смогут пообщаться с художниками, чьи работы будут представлены на этой выставке, и вместе с членами жюри фестиваля услышать, какие идеи и смыслы авторы вложили в свое творчество.

А ещё мы организовали для вас мастер-классы. Выбирайте!

Научим создавать арт-объекты в авторской технике папье-маше под руководством художницы Татьяны Высоковой.

Попробуем своими руками изготовить функциональные и красивые коврики из переработанного текстиля. Организатор – мастерская печати и ткачества «Selber ein Ort».

Проект «Экодизайн Хаб» познакомит с миром терморециклинга – будем создавать арт-объекты из переработанного пластика.

А для самых маленьких мы подготовили эковикторину с полезными призами.

Приятная музыка, шашлыки, плов, напитки и необычная атмосфера прилагаются.

Приходите сами, приводите друзей и близких.