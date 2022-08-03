В Красноярском крае в ДТП с мотоблоком погибли женщина и 10-летний ребенок. Фото: ГИБДД

Вечером 2 августа в Большемуртинском районе произошло жуткое ДТП с мотоблоком. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Трагедия произошла на 122 километре трассы Красноярск-Енисейск. 57-летний водитель «Ниссана» в темноте наехал на мотоблок с прицепом, в котором находились 5 человек. В итоге погибли два пассажира мотоблока – 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Также пострадали 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина, они госпитализированы.

Полицейские выяснили, что семья из 5 человек отмечала день рождения знакомого в деревне Таловка. После праздника они отправились к себе - в Малую Российку, которая находится в 23 километрах. Добраться до дома они решили на мотоблоке, максимальная скорость которого 8 километров в час.

Полицейские завели уголовное дело по факту ДТП. Обстоятельства выясняются.