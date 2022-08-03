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Общество3 августа 2022 2:16

В Красноярске на Петра Подзолкова к осени достроят дорогу

Уже монтируют ливневку и бордюры
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Петра Подзолкова к осени достроят дорогу. Фото: городская администрация

В Красноярске на Петра Подзолкова к осени достроят дорогу. Фото: городская администрация

В Красноярске к осени 2022 года планируют сдать дорогу на улице Петра Подзолкова. Об этом сообщают в мэрии.

Строительство дорогу от пересечения Промысловой и Петра Подзолкова с выходом на Авиаторов продолжается. Сейчас подрядчик занимается установкой ливневки, выполняют земляные работы и ставят бордюры.

Сейчас установлены водопроводные и тепловые сети. Кроме того, для коммуникаций энергоснабжения и дорожники проложили резервные каналы, чтобы при дальнейшем необходимости ремонта коммуникаций не пришлось вскрывать дорогу.

Длина дороги составит 741 метров. Она будет оборудована парковочными карманами, тротуарами и газонами.