В Красноярске на Петра Подзолкова к осени достроят дорогу. Фото: городская администрация

В Красноярске к осени 2022 года планируют сдать дорогу на улице Петра Подзолкова. Об этом сообщают в мэрии.

Строительство дорогу от пересечения Промысловой и Петра Подзолкова с выходом на Авиаторов продолжается. Сейчас подрядчик занимается установкой ливневки, выполняют земляные работы и ставят бордюры.

Сейчас установлены водопроводные и тепловые сети. Кроме того, для коммуникаций энергоснабжения и дорожники проложили резервные каналы, чтобы при дальнейшем необходимости ремонта коммуникаций не пришлось вскрывать дорогу.

Длина дороги составит 741 метров. Она будет оборудована парковочными карманами, тротуарами и газонами.