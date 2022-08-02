X5 Retail Group N.V. инвестирует в красноярские торговые сети «Батон» и «Красный Яр»

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Об этом сообщили представители X5 – сделать это планируется через образование закупочного альянса ритейлеров путем приобретения 70% акций ГК «Красный Яр». На тех же условиях в альянс войдет еще один сибирский ритейлер – иркутская ГК «Слата». Планируется, что сделку закроют уже в третьем квартале текущего года. Соответствующие ходатайства направят в Федеральную антимонопольную службу РФ. Так, к X5 перейдут 70 процентов в бизнесах обеих групп региональных компаний. Отметим, что в компанию Х5 также торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».

Гастрономы «Красные Яр» и дискаунтеры «Батон» продолжат работать под прежними названиями, ребрендинга и смены вывесок не намечается. Параллельно часть процессов федерального партнера, касающаяся условий закупок, логистики, работы с данными и других передовых практик будет интегрирована в работу местных сетей. Участники альянса полагают, что такое сотрудничество позволит улучшить качество предложения покупателям в Восточной Сибири и обеспечить бесперебойное снабжение региона по доступным ценам.

Точная сумма сделки не раскрывается. Около 5 лет назад «Красные Яры» уже хотела купить федеральная сеть «Магнит». Однако тогда красноярский ритейлер отказался от сделки.