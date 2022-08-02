В Минусинске коммунальщики покосили землю после визита губернатора

Фото: "Взгляд Инфо"

В Минусинске жители сняли сотрудников городских служб, которые занимались покосом газона. Однако на кадрах заметно, что газона на обочине практически нет – работник с газонокосилкой буквально водит ей по голой земле. Ролик опубликовал телеграм-канал «Взгляд Инфо».

В соцсетях некоторые жители предположили, что усердие косильщиков связано с недавним визитом в город губернатора Красноярского края. Александр Усс в июле побывал в Минусинске и оценил ход подготовки города к 200-летию. Другие комментаторы просто устроили состязание в остроумии:

– А что косят то? Аааа они бензин сжигают. – На зависть всей Европе бензин распыляем просто так. – Очень исполнительный косильщик. Сказали косить отсюда и до обеда, вот и косит.