На сайте «Комсомолки» стартовало голосование в фотоконкурсе «Улыбнись лету – 2022!»

Фото: Василий Редькин

С сегодняшнего дня стартовало голосование за участников фотоконкурса «Улыбнись лету – 2022!» на сайте «Комсомольская правда» - Красноярск. Принять в нем участие пожелали более 70 жителей Красноярского края. Каждый прислал фотографию, где запечатлены улыбающиеся люди на фоне летнего пейзажа.

Например, Василий Редькин из поселка Роща Уярского района прислал «привет» из Абхазии, где он отдыхал этим летом с родителями. А в описании пояснил: «Утро мое всегда начинается с улыбки!». Еще бы, если оно начинается в Гаграх!

Голосование за участников продлится по 15 августа. Итоги подведем 18 августа.Трое конкурсантов, лидирующих по количеству набранных голосов в ходе голосования, попадут в финал.

Многое будут зависеть от группы поддержки. Чем «болельщики» настойчивее и ответственнее, тем больше шансов на победу. Кстати, можно проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Торжественное награждение состоится 19 августа. Победители получат дипломы, подарки от медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров.

Проголосовать за участников можно по этой ссылке.