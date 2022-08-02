Образовательные проекты En+ Group помогают студентам и выпускникам повысить уровень своей профессиональной подготовки, пройти стажировку на предприятиях холдинга. Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания En+ Group завершила прием заявок на участие в корпоративной стипендиальной программе на 2022-2023 учебный год. В оргкомитет со всей России поступило 561 заявка – в два раза больше, чем в 2021 году. Из Красноярского края заявились 194 человека. Конкурс составил три человека на место.

Напомним, с 10 июня студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей, могли подать документы и принять участие в конкурсном отборе на получение стипендии от En+ Group. Заявки принимались на традиционные для En+ Group специальности – энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия и другие. Кроме того, в этом году впервые появились новые социально значимые профессиональные направления – медицина и педагогика. По медицинским специальностям было подано больше всего заявок – 238. Расширилась и география проекта. В этом году в программе участвуют 50 учебных заведений из 18 городов России: Иркутск, Братск, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Кандалакша, Волгоград, Тайшет, Абакан. В прошлом году в стипендиальной программе участие приняли 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов.

Теперь экспертные комиссии, куда входят представители руководства компании En+ Group и региональных министерств образования, выберут самых достойных. Среди критериев отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях.

Добавим, образовательные проекты En+ Group, инициатором развития которых стал основатель компании Олег Дерипаска, помогают студентам и выпускникам повысить уровень своей профессиональной подготовки, познакомиться с реальным производством, пройти стажировку на предприятиях холдинга.