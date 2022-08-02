В Красноярском крае воры взломали подстанцию под напряжением и унесли трансформатор. Фото: «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»

В селе Тертеж Манского района воры решили поживиться чем-нибудь ценным на подстанции. Рисковали жизнью, не побоялись высокого напряжения, взломали замки. Им чудом удалось отключить оборудование, так как единственное неосторожное касание привело бы к немедленной гибели. В результате умыкнули трансформатор мощностью 160 кВА. А произошло это в июле текущего года. Без электроэнергии осталось фермерское хозяйство, сообщают Gornovosti со ссылкой на «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

Энергетики обратились с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили почти в 400 тысяч рублей. Кроме того, проникновение на подстанцию, разрушение, повреждение или похищение оборудования – это подсудное дело, наказание до 10 лет лишения свободы.

Если подвести итоги 2021 года, было зафиксировано 35 краж энергооборудования. Помимо огромного риска для похитителей и ущерба энергетикам, они ставят под угрозу надежность электроснабжения населенных пунктов, ведь в небольших поселках трансформаторная подстанция бывает всего одна.