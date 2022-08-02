Житель Красноярска обиделся на подругу и сжег ее одежду в шкафу

Житель Красноярска обиделся на подругу и сжег всю одежду в ее шкафу Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска проведет 2 года 4 месяца в колонии-поселении. Такое наказание ему вынес суд за уничтожение чужого имущества. История, можно сказать, любопытная и поучительная: как нельзя делать. На заметку другим парням с горячей головой.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, в марте 2021 года поступило сообщение о пожаре в квартире в Свердловском районе. Пожарные рассказали, что был умышленный поджог – кто-то специально подпалил шкаф с одеждой. Раз умышленный – стали разбираться. И оказалось, что это дело рук 35-летнего местного жителя.

Мужчина пришел в квартиру к своей знакомой. Между ними произошла ссора. Женщина поступила мудро – ушла, чтобы прекратить конфликт. Тут бы и гостю убраться восвояси, но он открыл шкаф, щелкнул зажигалкой и поджег платья, юбки, жилеты. И только после этого скрылся. Сумма причиненного материального ущерба составила 325 тысяч рублей. Его, видимо, придется потерпевшей выплатить.