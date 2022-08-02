Жительница Красноярска прописала у себя в однокомнатной квартире 130 иностранцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска прописала у себя в квартире 130 иностранных граждан. В пресс-службе полиции уточнили: в малогабаритной однокомнатной квартире, в Ленинском районе – и такое огромное количество народа. На самом деле никто на "резиновой" жилплощади не жил, даже сама 38-летняя хозяйка. Она просто монетизировала ее, извлекала выгоду: за прописку брала от 500 до 1500 рублей с человека.

В отношении горожанки дознаватели полиции завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция этой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Буквально на днях расследование дела было завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.