На юге Красноярского края по вине девушки-водителя семь человек попали в больницу. Фото: ГИБДД

На юге Красноярского края дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадали семь человек – они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди них дети, одному из которых три года, второму – шесть лет. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила в пресс-службе ГИБДД края.

Предварительно известно, что произошло ДТП на автодороге Минусинск – Новоселово. За рулем автомобиля «Лада» находилась 22-летняя девушка. Ее водительский стаж составляет меньше года. По какой-то причине она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Форд». Причем, судя по видео с регистратора иномарки, там даже обгона не было – на ровном месте повело. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В полиции добавили, что дети в иномарке были в специальных креслах, это смягчило последствия. А вот пассажиры неопытной девушки-водителя ехали без ремней безопасности. На предполагаемую виновницу аварии выписали штрафы: за перевозку непристегнутых пассажиров, за отсутствие ОСАГО, за выезд на встречную полосу через сплошную линию.