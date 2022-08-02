Кинотеатр «Синема-парк» в Красноярске отказался от показа голливудских фильмов Фото: Мария ЛЕНЦ

Кинотеатр «Синема-парк» в Красноярске отказался показывать фильмы, выпущенные на фабрике грез в Голливуде, пишет «Проспект Мира». Ранее такие фильмы планировали совмещать с российскими. Этакая услуга под названием «кинопродукт»: покупаешь билет на отечественный фильм, вместе с ним смотришь иностранный. Так, в расписании «Синема-парка» еще накануне 1 августа можно было увидеть тандем новых «Миньонов» и «Кощея. Начало». А уже 2 августа эта информация исчезла. Почему?

Пресс-служба сети кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино» опубликовала заявление, что сеть отказывается прокатывать фильмы студий без их официального разрешения. Совет директоров сети не согласовал такую идею, поскольку это наверняка нарушает авторские права правообладателей. Конкретно, киностудия Universal Pictures не выпускала в официальный прокат фильм «Миньоны: грювитация».