Полиция выясняет причину массовой гибели рыбы на реке Каче под Красноярском Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в Емельяновском районе. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, речь идет о реке Каче в пределах поселка Памяти 13 Борцов (Емельяновский район).

О ЧП сообщили местные жители: они обнаружили, что на поверхности воды плавают кверху брюшком десятки и сотни рыбешек. В основном мелочь, но были и крупные экземпляры. На место выехали сотрудники полиции и представители администрации района. Первым делом опросили местных жителей, также взяли образцы рыбы на исследование. Взяли образцы воды из реки.

По результатам лабораторных проверок, когда станут известны причины ЧП, будет принято соответствующее решение. И если окажется, что это антропологическое воздействие (например, выбросы в реку вредных отходов), будут устанавливать виновных и наказывать.