Экс-депутат Анкудинов из Красноярского края признался в связи с 15-летней девочкой

Евгений Анкудинов. Видео: ТВК

1 августа экс-депутат Евгений Анкудинов признался в связи с 15-летней школьницей, которая в итоге забеременела. Он рассказал об отношениях с девочкой журналистам «ТВК».

Анкудинов рассказал, что, по его мнению, ситуация «некрасивая»:

- Молодая девушка, моя ученица, уже взрослая, выпускница, 9 класс. Как-то привязалась, так получилось. Все было добровольно. Все понимал, но думал, что никто не узнает. Жизнь есть жизнь. Говорил – ну нельзя! Мне показалось, что человек взрослый. Стыд и позор, - говорит мужчина.

Экс-дептутат добавил, что с родителями девушки знаком, они претензий не имеют. Свою вину о признал и заявил о намерении помогать беременной школьнице.

Напомним, что Анкудинов был районным депутатом в Эвенкии и работал физруком в детдоме Ванавары. В 2015 году, после развода с супругой, он переехал в Емельяновский район, где устроился заведующим в местный клуб, где и познакомился с девушкой, которая после связи с мужчиной забеременела. В отношении мужчины завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дарил шоколадки, обещал увезти в Красноярск: подробности отношений экс-депутата Анкудинова и забеременевшей от него 15-летней девочки

История, произошедшая под Красноярском, где вскрылась запретная связь 59-летнего экс-депутата Евгения Анкудинова с 15-летней девочкой, прогремела на всю страну. Еще бы – школьница забеременела от человека, годящегося ей в дедушки, да еще и добровольно легла с ним в постель. (подробнее)

Под Красноярском 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего экс-депутата

Шокирующая история произошла в поселке Емельяновского района, что в 16 километрах от Красноярска. 15-летняя местная жительница забеременела от 59-летнего экс-депутата Евгения Анкудинова. Об этом «КП-Красноярск» рассказал собственный источник. (подробнее)