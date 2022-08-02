Житель Красноярского края в огороде нашел снаряды времен Великой Отечественной войны. Фото: группа ВК "Назаровский район"

Житель села Большой Сереж (Назаровский район) нашел в своем огороде четыре снаряда. Информацию подтвердили в официальном паблике во ВК «Назаровский район». Старые, очень ржавые артиллерийские снаряды. Мужчина позвонил на телефон экстренных служб и к нему оперативно выехали специалисты. Опасные предметы забрали, вывезли из населенного пункта и уничтожили. Все это время на у дома дежурили полицейские, не подпуская к нему любопытных сельчан.

Поначалу была версия, что снаряды остались здесь со времен Гражданской войны. Был такой факт в истории, когда в 1920 году селе произошло большое и хорошо организованное Сережское восстание. Крестьяне выступили против продразверстки, когда с них потребовали сдать 11 тысяч пудов хлеба. Восстание было подавлено, в том числе с помощью артиллерии.

Однако сейчас специалисты уверены, что снаряды здесь остались с Великой Отечественной войны. Вероятно, потерялись по пути, не доехали до фронта.