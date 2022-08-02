В Железногорске дорожные полицейские домчали до больницы женщину с инсультом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске дорожные полицейские помогли женщине, которая находилась в тяжелом состоянии. Без преувеличения – спасли ей жизнь. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Наряд ДПС нес дежурство в одном из садоводческих кооперативов, когда увидел встревоженного мужчину. Он бежал к полицейским и отчаянно кричал, что его жена умирает: «Помогите!» Оказалось, супруги отдыхали на выходных на даче, женщина вдруг потеряла сознание, а муж растерялся, не знал что делать – выбежал на улицу и заметил полицейскую машину.

Дальше события развивались так: женщину перенесли в салон служебной машины (муж сел с нею, разумеется). И с мигалками помчались в город. По пути связались с медиками, сказали, что везут экстренную пациентку. Так что когда прибыли к крыльцу больницы, там уже ждала реанимационная бригада. Вскоре выяснилось, что у женщины случился инсульт, а в таких случаях счет идет на минуты – чем раньше пациенту оказывается медицинская помощь, тем больше у него шансов на выздоровление.