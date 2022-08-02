Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 2:57

В Красноярске открылся круглосуточный травмпункт

Для жителей Октябрьского района – в БСМП
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске открылся круглосуточный травмпункт

В Красноярске открылся круглосуточный травмпункт

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 1 августа, в здании Больницы скорой медицинской помощи открылся травмпункт. Здесь будут принимать жителей Октябрьского района, причем круглосуточно. И расположен он в приемном покое БСМП. Структура стандартная – в кабинете первичного приема врач осмотрит пациента, а в перевязочном ему сделают все необходимые манипуляции. В связи с этим усилена бригада врачей-травматологов и увеличено количество рентген-лаборантов.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения края, открытие еще одного пункта оказания первичной неотложной медицинской помощи было предусмотрено в рамках национального проекта.

Традиционно в трампункт можно обратиться за неотложной помощью, с острыми заболеваниями костно-мышечной системы, когда требуется снять острую боль. Пациент может прийти или приехать самостоятельно, либо при необходимости его доставит бригада скорой помощи.