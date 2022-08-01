Жителей Красноярска вновь предупредили о грозах с ливнями и градом

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Краевое МЧС вновь выпустило предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Плохая погода, которая стала привычной для красноярцев этим летом, даст знать о себе ураганным ветром, грозами, ливнями и градом. Непогоду ощутят на себе не только красноярцы, но и жители других районов края.

Начиная со второй половины понедельника и далее весь вторник в центральных и южных районах края прольют сильные дожди с градом, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В МЧС предупредили жителей, что сильный ветер может быть опасен.

– Чтобы не получить травмы и увечья, необходимо соблюдать меры безопасности. Если нет экстренной необходимости, постараться не покидать квартир, офисов. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы, – добавили в МЧС.