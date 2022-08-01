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Происшествия1 августа 2022 14:54

Пьяный безработный водитель без страховки устроил массовое ДТП в Красноярске

Водитель "Лады", судя по всему, не особо беспокоился о сохранности своего авто
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске пьяный водитель устроил массовое ДТП в районе «Планеты». Мужчина на потрепанной «Ладе» пытался вклиниться между двумя рядами машин, но в итоге собрал иномарки с обоих рядов. Жертвами глупого маневра стали две «Субару».

Дальше – больше. Выяснилось что у 31-летнего красноярца нет страховки, сам он нигде не работает, и видимо поэтому бесстрашно катался по улицам в пьяном виде.

«Лада» виновника получила наиболее серьезные повреждения, однако заметно помяты оказались также иномарки. В комментариях красноярцы отметили, что с пьяного водилы без страховки вряд ли удастся получить хоть какую-то компенсацию.