В Красноярске завели дело на жителя, давшего взятку главе Росимущества

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В Красноярске завели уголовное дело на 48-летнего мужчину, который давал взятки сотрудникам Росимущества. За два года, с 2018 по 2020-й, он передал должностным лицам 900 тысяч рублей за заключение госконтрактов с его компанией. Эти взятки позже стали частью уголовного дела, по которому был осужден бывший глава Росимущества Владимир Абрамов.

Как пояснили в СК, всего в деле о взятках фигурировали четверо предпринимателей, а общая сумма взяток превысила 4,3 миллиона рублей. Однако до заведения уголовки дошло дело только в отношении одного из них – против других троих производство было прекращено.

Следователи пояснили, что трое бизнесменов соскочили с уголовного дела на основании примечания к статье 291 УК РФ. Оно гласит, что подозреваемые могут быть освобождены от ответственности, если добровольно сообщили о взятке и сотрудничали со следствием.

Отметим, что сам Владимир Абрамов за полученные им взятки сел на 7 лет строгача. Также ему назначили штраф в 11 миллионов рублей, хотя экс-глава ведомства сотрудничал со следствием и признал вину. Дела двоих его подельников – замглавы Игоря Корниенко и начальника отдела реализации арестованного имущества Артема Чугуева, – до сих пор расследуются.

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В Красноярске вынесли приговор руководителю МТУ Росимущества в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю. В октябре прошлого года его задержали по подозрению во взяточничестве. Тогда вместе с чиновником были задержаны его заместитель и начальник отдела.