Пойманный на взятке начальник отдела красноярского ПФР пойдет под суд

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Красноярске завершили расследование дела против начальника управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю. Мужчину обвиняют в попытке получить взятку – он должен был принять в ведомство партию неоригинальных картриджей и получить за это вознаграждение от поставщика.

На преступление сотрудник ПФР пошел весной этого года: он получил партию из нескольких сотен картриджей от ООО «Сервис Печати» по госконтракту и должен был подписать акт приема, хотя картриджи не соответствовали заявленным условиям. Мужчина проделал все необходимые действия, за что ему посулили 800 тысяч рублей, однако в сделку вмешались сотрудники ФСБ.

Несостоявшийся взяточник был помещен под домашний арест, а делом занялся СК. В итоге по делу сотрудника было составлено обвинительное заключение по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Сейчас документы отправлены в суд.

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