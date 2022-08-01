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Происшествия1 августа 2022 12:17

Работник сорвался с элеватора и разбился на предприятии в Красноярском крае

Происшествием заинтересовалась прокуратура
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае после падения с высоты погиб рабочий. ЧП произошло в Назаровском районе, на предприятии «Агрохолдинга Сибиряк». Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, погибший проводил работы на заброшенном элеваторе. Он демонтировал металлические конструкции на большой высоте, однако в какой-то момент сорвался вниз. Известно, что в этот момент рабочий не был облачен в СИЗ, хотя каска едва ли помогла бы ему выжить.

Прокуратура организовала процессуальную проверку. Ведомство оценит, как предприятие соблюдает законодательство об охране труда.