Работник сорвался с элеватора и разбился на предприятии в Красноярском крае

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае после падения с высоты погиб рабочий. ЧП произошло в Назаровском районе, на предприятии «Агрохолдинга Сибиряк». Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, погибший проводил работы на заброшенном элеваторе. Он демонтировал металлические конструкции на большой высоте, однако в какой-то момент сорвался вниз. Известно, что в этот момент рабочий не был облачен в СИЗ, хотя каска едва ли помогла бы ему выжить.

Прокуратура организовала процессуальную проверку. Ведомство оценит, как предприятие соблюдает законодательство об охране труда.