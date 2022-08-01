В Красноярском крае женщина зарезала возлюбленного, чтобы скрыть убийство знакомого

Фото: Прокуратура

В Красноярском крае вынесли приговор 39-летней жительнице поселка Верхняя Бирюса – женщина убила своего знакомого, спрятала с возлюбленным труп, а когда тот стал угрожать, что выдаст её полиции, то она прирезала еще и его. Как сообщили в прокуратуре, суд назначил наказание в виде 12 лет и 2 месяцев заключения в колонии общего режима.

Следствие выяснило, что все произошло в ночь с 13 на 14 февраля. - 13 февраля 2022 года 22-летний парень пришел в гости к односельчанам. Компания собиралась выпить, но предложенный хозяевами жилища алкоголь молодого человека не устроил, и он его выбросил. Взамен предложил свой. Когда горячительные напитки закончились, мужчина не хотел покидать дом односельчан, чем спровоцировал хозяйку дома на агрессию, - рассказали в пресс-службе СК.

Женщина схватила нож, нанесла парню несколько ранений – он скончался на месте от полученных травм.

Когда преступница поняла, что натворила, то решила, что нужно спрятать тело. Вместе с возлюбленным они унесли мертвого мужчину в подполье, а на следующий день закопали в снег.

В ночь с 16 на 17 февраля парочка вновь устроила посиделки с алкоголем. Под влиянием выпитого, мужчина стал угрожать возлюбленной, что сдаст её в полицию. Тогда 39-летняя женщина, долго не раздумывая, решила убрать свидетеля убийства – схватила нож и трижды ударила любимого.

Правда замести следы не удалось, мужчина не погиб на месте, а скончался в больнице, перед этим успев рассказать о первом убийстве.

Помимо 12 лет колонии, женщине также присудили выплатить моральный вред родственнице одного из погибших в размере 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.