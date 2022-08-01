Танцевальный перформанс на крыше парковки покажут в прямом эфире на скорости 4G Tele2

Tele2 в прямом эфире покажет танцевальный перформанс. Оператор проведет трансляцию 2 августа в соцсети «ВКонтакте» с помощью своего мобильного интернета.

В рамках проекта ART LIVE Tele2 организует онлайн-видеотрансляции выступлений творческих коллективов (музыкальных, танцевальных, театральных) с помощью мобильного интернета. В ближайший вторник, 2 августа, во «ВКонтакте» оператор покажет танцевальный перформанс от школы танцев Harleen Joker's. Выступление пройдет на крыше самого большого многоуровневого надземного паркинга в Сибири напротив БЦ «Баланс».

Вести эфир и отвечать на комментарии онлайн-зрителей будет Руслан Токмаков. Также во время трансляции разыграют подарок от школы танцев – абонемент на восемь занятий, а в конце эфира проведут небольшой танцевальный мастер-класс. Начало эфира – в 19:00, продолжительность перформанса– около получаса.

Танцоры Harleen Joker's – многократные победители чемпионатов России, Европы и мира. Они выступают в 10 разных направлениях хип-хопа. В программе эфира – номераоткомандFiregirls, Rampage, Funkytwice, LilGenerals, Onlytothetop.

Танцевальный перформанс станет третьим эфиром Tele2 в рамках проекта ARTLIVE. Первая трансляция показала открытую