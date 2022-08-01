Красноярские пингвины из «Роева ручья» отмечают годовщину переезда на ПМЖ

Фото: Роев ручей

Красноярские пингвины из «Роева ручья» 31 июля отметили годовщину своего переезда из Московского зоопарка. Как рассказали в администрации парка флоры и фауны, до их переезда в Красноярске проживали самец Лоло и две самочки – Пепе и Мими.

Сейчас же колония пингвинов насчитывает 11 птиц – 4 самки, 6 самцов и малыш, пол которого еще не определен специалистами. Но имя у пингвиненка уже есть – Муля.

Пингвинов в «Роев ручей» привезли по международной программе размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных. Их передали под опеку красноярских специалистов на безвозмездной основе.