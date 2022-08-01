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Здоровье1 августа 2022 9:55

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 106 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 1 августа 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 106 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 106 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 106 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 368 454 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 53 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 359 432 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 915 человек. Госпитализировано 16 человек.