В Красноярске трехлетний ребенок выпал из Honda и попал под колесо автомобиля

Фото: ГИБДД

В Красноярске трёхлетний малыш открыл дверь машины во время движения, выпал и попал под колеса. Как рассказали в ГИБДД, мальчишка был не пристегнут, и сидел на сидении без специального кресла.

Все произошло вечером 30 июля на Матросова. 33-летний отец ребенка на Honda ехал по парковке, когда случилось ЧП. Малыш сидел на заднем пассажирском сидении, не был пристегнут ремнем безопасности, кресла в машине тоже не было. Мальчишке стало скучно, и он решил дернуть за ручку двери, когда она открылась, то ребенок не удержался и выпал из машины. После падения он тут же угодил под колесо Honda.

Малыш, к счастью, остался жив, но травмировался. В больнице ему назначили лечение, но госпитализировать не стали.

В отношении отца мальчика был составлен административный протокол по статье «нарушение правил перевозки детей».