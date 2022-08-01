В ожидании новой волны

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Современное оборудование и две кислородные станции, безусловно, обеспечат существенную поддержку в борьбе с вирусом, говорят врачи. Но подчеркивают важность соблюдения всех мер профилактики каждым жителем района.

По прогнозам министерства здравоохранения Красноярского края, рост заболеваемости может начаться уже в августе-сентябре, когда люди начнут возвращаться из отпусков. Примерно в это же время обычно наблюдается и рост сезонных респираторных заболеваний.

«Сегодня в госпитале 15 пациентов инфекционного профиля, из них трое с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Два пациента с ковидом получают лечение амбулаторно, - рассказала главный врач Богучанской районной больницы Марина Безруких, - при этом, каждую неделю более 50 человек заболевают сезонными ОРВИ. К новой волне мы готовы, есть персонал и медикаменты, необходимое оборудование – все это благодаря постоянной поддержке Олега Владимировича Дерипаска. При этом, каждый человек в районе должен понимать и степень своей личной ответственности за сохранение собственного здоровья, беречь себя и своих близких».

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

За время работы в Богучанском медцентре прошли лечение более полутора тысяч пациентов. Самым тяжелым, вспоминают медики, был пик третьей волны.

Сегодня с учетом прогнозов соблюдение мер профилактики и вакцинация снова обретают особую важность. Нельзя недооценивать опасность вируса, отмечает заведующая медцентром Анастасия Воронина:

- За два года пандемии мы научились жить в новой реальности. Сегодня, к счастью, у нас единичные случаи заболевания. Среди пациентов – двое вахтовиков, есть жители Манзи и Артюгино. Тяжелых пока нет, что радует, поскольку все либо вакцинированные, либо ранее уже переболели. Но мы понимаем, что все может измениться моментально, и мы всегда должны быть готовы к любому развитию событий.

В группе риска люди старше 60 лет, а также те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с лишним весом, другие сопутствующие заболевания. Важно помнить, что только совместными усилиями и коллективным иммунитетом можно поставить мощную преграду на пути распространения заболевания.