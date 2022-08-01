В Красноярском крае пьяный мужчина избил начальника поезда «Владивосток-Москва», официантку и другого пассажира

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Красноярском крае пьяный мужчина избил в вагоне-ресторане начальника поезда «Владивосток-Москва», официантку и еще одного пассажира. Как рассказали в транспортной полиции, мужчина ругался матом, а когда его попросили успокоиться, то начал драку.

ЧП в поезде произошло, когда состав подъезжал к станции Иланская. Сотрудники поезда запросили помощи у полицейских, так как самостоятельно с разбуянившимся пассажиром не смогли. До прибытия силовиков, жд-работники скрутили пьяного мужчину и надели ему на руки специальные пластиковые наручники.

- Представитель компании-перевозчика отказал ему в дальнейшем проезде. Транспортные полицейские задержали мужчину и доставили в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования у него установлена средняя степень алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В отношении пьяного пассажира было заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.