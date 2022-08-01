В Красноярском крае ищут сбежавшего водителя, сбившего 11-летнюю девочку на велосипеде

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уярском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автомобиля «ВАЗ» белого цвета, сбежавшего после ДТП с ребенком. Как сообщили в ведомстве, мужчина сбил 11-летнюю девочку и даже не остановился.

Все произошло вечером на улице Интернациональной. Мужчина на «ВАЗе» обгонял другую машину, когда сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Девочка ехала по левой обочине в попутном направлении.

Ребенок улетел в кювет, а водитель даже не остановился. Девочку нашли около часа ночи, её заметили из проезжающей мимо машины.

Оказалось, что школьница получила множество серьезных повреждений, её госпитализировали в хирургическое отделение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут розыскные мероприятия. Очевидцев произошедшего просьба сообщить о любой имеющейся информации в дежурную часть МО МВД России «Уярский по номеру телефона: 8 (39146) 25-2-01.