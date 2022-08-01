В Красноярске девушка агрессивно «избила» припаркованный автомобиль на Стасовой

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Стасовой произошел странный конфликт – девушка сначала кидалась на припаркованную иномарку, нанося ей удары ногами и кулаками как в крутых боевиках, а затем, вытащив из машины букет в корзинке, стала нападать на ходившего рядом мужчину. Еще один красноярец пытался её удержать. Как рассказали «КП-Красноярск» в полиции, сейчас ведомство проводит проверку.

Видео конфликта опубликовали очевидцы в паблике «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как девушка подбегает к серебристой «Тойоте» и сначала бьет по фарам руками, затем наносит по крышке багажника пару ударов ногами, встает в боксерскую стойку и продолжает молотить по авто кулаками. Подбежавший мужчина пытается её успокоить, но у него плохо это получается.

Через время девушка-рембо достает букет цветов из многострадальной «Тойоты» и вновь направляется бить машину. В это время присоединяется третий участник конфликта, который говорит по телефону. Агрессия жительницы Красноярска переключается на него. В конечном итоге девушка швыряет в голову мужчине букет цветов, а затем бросается на него с кулаками. Другой же участник мужественно продолжает попытки её удержать.

В МВД пояснили, что к ним обратился владелец «Тойоты» - на место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

- Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе сумма ущерба и личность злоумышленницы, - сообщили в полиции.