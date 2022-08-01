В Красноярске инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего авто на оживленном перекрестке

Фото: ГИБДД

В Красноярске инспектор ДПС Дмитрий Соколов и его стажер Александр Шестаков помогли водителю заглохшего автомобиля на перекрестке Копылова и Киренского. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, сначала дорожные полицейские попытались «прикурить» машину, а затем вызвали эвакуатор.

Оказалось, что небольшое ЧП с авто произошло 16 июля. Машина просто заглохла посреди перекрестка, водителю ничего не удалось с ней сделать. Когда мимо проезжал экипаж ДПС, то они решили помочь, не оставлять же водителя один на один с неисправным авто посреди перекрестка.

Сначала совместными усилиями инспекторы с водителем вытолкали заглохшую машину за пределы проезжей части. Затем, достав из багажника патрульного авто пусковые провода, попытались «прикурить» машину. Но это не сработало.

Тогда лейтенант Соколов вызвал эвакуатор, чтобы отвезти авто на СТО.

Спустя 2 недели в адрес руководства Госавтоинспекции Красноярского края поступило письмо с благодарностью к экипажу ДПС от водителя.