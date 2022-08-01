В Зеленогорске спасатели нашли 72-летнюю женщину, потерявшуюся в лесу во время сбора грибов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске во время сбора грибов потерялась 72-летняя женщина. Как рассказали в КГКУ «Спасатель» ЧП произошло 31 июля в лесном массиве возле СНТ.

Женщина сама сообщила спасателям по телефону, что не может выйти из леса. На место была немедленно отправлена группа специалистов.

Отыскать «потеряшку» получилось довольно оперативно. К счастью, женщина не пострадала.

Спасатели напоминают, что при походе в лес с собой в обязательном порядке нужно иметь небольшой запас еды и воды, заряженный мобильник, нож, флягу, теплую одежду и сигнальную желтую жилетку.