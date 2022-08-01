Жители Красноярского края рассказали, что вызывает у них улыбку

Фото: Анастасия САДОМСКАЯ

На сайте «Комсомольская правда» - Красноярск продолжается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Улыбнись лету-2022!». Принять в нем участие могут взрослые и дети из Красноярского края.

Тем временем уже действующие участники фотоконкурса поделились тем, что вызывает у них не просто улыбку, а громкий заразительный смех.

Например, для Анастасии Садомской из Красноярска всегда в радость прогулка с сынишкой и любимой собакой. Именно поэтому на ее конкурсной фотографии улыбаются все трое.

На фото Ольги Славщик из села Талое три героя, у каждого по полному ведру малины. Как тут не улыбаться!

А Вера Седько из Ачинска просто радуется жизни и говорит: «Вся жизнь-театр!».

Тоже желаете похвастать своими летними фотографиями? Тогда успевайте до 1 августа заполнить заявку на странице конкурса на сайте «Комсомолки». От одного участника – одно фото хорошего качества.Не забудьте указать свое имя, фамилию, возраст, электронную почту и контактный телефон.

Голосование стартует 2 августа и продлится по 15 августа. Итоги - 18 августа.

Торжественное награждение – 19 августа. Три лидера голосованияполучат дипломы, подарки от медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров.

Более подробно о конкурсе и прием заявок по этой ссылке.