В Красноярском крае заболеваемость ветрянкой выросла на 36,6%

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В Красноярском крае резко выросла заболеваемость ветрянкой. Как сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев, количество заболевших за 6 месяцев 2022 года выросло на 36,6%.

В этом году уже зафиксировано 12605 пациентов с ветряной оспой, причем на долю взрослого населения приходится не более 4%, а в этот же период в 2021 году – всего 9259 заболевших, из которых также 4,0% — взрослые.

Отметим, что несмотря на резкий рост, показатель заболеваемости по-прежнему не превышает среднемноголетних значений.