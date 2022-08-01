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Здоровье1 августа 2022 2:27

В Красноярском крае заболеваемость ветрянкой выросла на 36,6%

Больше всего случаев зарегистрировано в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске и Сосновоборске
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае резко выросла заболеваемость ветрянкой. Как сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев, количество заболевших за 6 месяцев 2022 года выросло на 36,6%.

В этом году уже зафиксировано 12605 пациентов с ветряной оспой, причем на долю взрослого населения приходится не более 4%, а в этот же период в 2021 году – всего 9259 заболевших, из которых также 4,0% — взрослые.

Отметим, что несмотря на резкий рост, показатель заболеваемости по-прежнему не превышает среднемноголетних значений.