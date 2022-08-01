В Красноярском крае задержали 60-летнего мужчину, развратившего ребенка 12 лет назад

Фото: Мария ЛЕНЦ

В деревне староверов Новомариновка, Красноярский край, полицейским удалось задержать 60-летнего мужчину, который 12 лет находился в федеральном розыске. Как рассказали в МВД, в 2010 году в Иркутской области он совершил развратные действия с маленьким ребенком.

Мужчина, совершив страшное преступление, смог сбежать от полиции. Долгое время он скитался по Иркутской области, затем переехал в Красноярский край. В августе 2021 года узнал о староверах и решил, что там его точно никто не найдет.

Прибившись к поселению, он, чтобы не вызывать подозрений, полностью сменил внешность и слился с местными – отрастил бороду, волосы, переоделся. Вел себя тихо, особо «не светился», перебивался небольшими подработками.

Но сотрудники МВД из Красноярского края смогли его вычислить спустя 10 лет. Сейчас мужчина задержан.