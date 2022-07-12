В Красноярском крае в ночных покатушках пострадала 16-летняя девушка. Фото: ГИБДД

В Шарыповском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором получила травмы несовершеннолетняя пассажирка. 16-летняя девушка сама обратилась в больницу города Шарыпово, где врач диагностировал ей травмы различной тяжести. В госпитализации она не нуждалась, поэтому ее отправили лечиться домой.

Информация об этом поступила в полицию. Вскоре все обстоятельства были установлены. 24-летний местный житель за рулем старенького автомобиля ВАЗ 2106 мчался по трассе в сторону деревни Новокурск. Водитель был пьян, «шестерка» летела, колес не чуя. В результате молодой человек не справился с управлением и вылетел на обочину с дороги, там автомобиль перевернулся и заглох. Пассажирка находилась на заднем сидении, не пристегнутая ремнем безопасности.

Полицейскими установлено, что у водителя отсутствует водительское удостоверение, он никогда не обучался в автошколе. Молодой человек был освидетельствован на состояние опьянения, показание прибора составило 0,39 мг/л. Ему предстоит заплатить два штрафа – за пьяную езду без водительских прав. И за причинение легкой или средней тяжести здоровью потерпевшей.