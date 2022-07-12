Под Красноярском в отсутствии владельцев сгорел двухэтажный особняк. Стоп-кадр видео

Под Красноярском, в поселке Элита, минувшей ночью сгорел жилой дом с надворными постройками. На видео, которое появилось в интернете, очевидцы даже говорят: шикарный был особняк. Два этажа, баня, гараж – все подчистую. Полыхало так, что пламя в ночи видели даже в городе.

В пресс-службе МЧС сообщили, что информация на телефон экстренной службы поступила в сегодня, 12 июля, в 00:37 часов. На место выехали 19 пожарных и 6 единиц техники. Потушить пламя удалось в 01:47. Время полной ликвидации пожара - 05:20 утра. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 490 квадратных метра. А причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Очевидцы из числа соседей рассказали: когда все горело, пытались связаться с владельцами, но те даже не брали трубку. Оказалось, они в отпуске, в отъезде. Дома оставались дети-подростки. Собралась компания, предположительно, были нетрезвые, отправились ночью топить баню – и вот что из этого вышло.