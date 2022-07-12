На севере Красноярского края шесть поселков остались без питьевой воды Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края шесть населенных пунков остались без питьевой воды. Караул, Носок, Тухард, Усть-Порт, Байкаловск, Воронцово – более четырех тысяч человек. Как местные жители выходят из положения, остается только догадываться. Благо, что вода в реках в тундре чистая.

Как выяснилось, ресурсоснабжающая организация отказалась обеспечивать население холодной водой. Администрация сельского поселения Караул (все населенные пункты административно входят в его состав) отказалась решать эту проблему. После многочисленных жалоб об этом стало известно прокуратуре. В ходе проверки информация подтвердилась. Прокуратура подала в суд на местные власти и возложила на них обязанности исправить ситуацию. Судебное заседание назначено на 26 июля. Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-службе ведомства.