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Происшествия12 июля 2022 9:43

На севере Красноярского края шесть поселков остались без питьевой воды

Прокуратура подала в суд на местную администрацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края шесть поселков остались без питьевой воды

На севере Красноярского края шесть поселков остались без питьевой воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края шесть населенных пунков остались без питьевой воды. Караул, Носок, Тухард, Усть-Порт, Байкаловск, Воронцово – более четырех тысяч человек. Как местные жители выходят из положения, остается только догадываться. Благо, что вода в реках в тундре чистая.

Как выяснилось, ресурсоснабжающая организация отказалась обеспечивать население холодной водой. Администрация сельского поселения Караул (все населенные пункты административно входят в его состав) отказалась решать эту проблему. После многочисленных жалоб об этом стало известно прокуратуре. В ходе проверки информация подтвердилась. Прокуратура подала в суд на местные власти и возложила на них обязанности исправить ситуацию. Судебное заседание назначено на 26 июля. Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-службе ведомства.