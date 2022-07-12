На выезде из Красноярска возле Солонцов изменят схему движения. Схема КРУДОР

На выезде из Красноярска в районе Солонцов временно меняется схема движение транспорта. Конкретно – на развязке двух дорог: обход Красноярска и Красноярск – Солонцы. Это связано с дорожным ремонтом. Как поясняют в Краевом управлении автомобильных дорог, новая схема будет работать в рабочие часы будних дней – с 20 по 22 июля. Но если погодные условия будут плохими из-за осадков, то наверняка количество дней увеличится.

Конкретно: в районе проспекта Котельникова буду закрыты правоповоротные съезды двухуровневой развязки указанных автодорог. Тем, что направляется с Северного шоссе на проспект Котельникова в сторону Красноярска, нужно будет съехать с шоссе чуть раньше в направлении Солонцов, затем развернуться на кольце у гипермаркета «Метро» и затем выехать на проспект.

Водителям, которые, наоборот, выезжают с проспекта Котельникова в сторону Емельяново, должны проехать до кольца у гипермаркета «Метро», затем на трассу по маршруту Солонцы – Емельяново.