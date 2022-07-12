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Общество12 июля 2022 9:11

На выезде из Красноярска возле Солонцов изменят схему движения

На два дня, по причине ремонта дороги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На выезде из Красноярска возле Солонцов изменят схему движения. Схема КРУДОР

На выезде из Красноярска возле Солонцов изменят схему движения. Схема КРУДОР

На выезде из Красноярска в районе Солонцов временно меняется схема движение транспорта. Конкретно – на развязке двух дорог: обход Красноярска и Красноярск – Солонцы. Это связано с дорожным ремонтом. Как поясняют в Краевом управлении автомобильных дорог, новая схема будет работать в рабочие часы будних дней – с 20 по 22 июля. Но если погодные условия будут плохими из-за осадков, то наверняка количество дней увеличится.

Конкретно: в районе проспекта Котельникова буду закрыты правоповоротные съезды двухуровневой развязки указанных автодорог. Тем, что направляется с Северного шоссе на проспект Котельникова в сторону Красноярска, нужно будет съехать с шоссе чуть раньше в направлении Солонцов, затем развернуться на кольце у гипермаркета «Метро» и затем выехать на проспект.

Водителям, которые, наоборот, выезжают с проспекта Котельникова в сторону Емельяново, должны проехать до кольца у гипермаркета «Метро», затем на трассу по маршруту Солонцы – Емельяново.