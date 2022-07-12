В Красноярске «Маленький Татышев» не выдержал напора детей Фото: Юлия КОВАЛЬ

Вот же, недели не прошло – 7 июля торжественно открывали бесплатный детский городок с говорящим названием «Маленький Татышев». Глава города Сергей Еремин запустил уникальную для региона локацию. Бесплатная развлекательная площадка моментально стала популярной. В первые дни здесь было столько детворы, что яблоку негде упасть. Аншлаг полный.

А сегодня, 12 июля, стало известно, что оборудование нуждается в ремонте. Не выдерживает напора неугомонной и любознательной детворы. У «Диска с иллюзией» раскрутились железные болты». У ксилофона украли железную палочку. Подрядчик сейчас ломает голову, как это случилось. Обещает все исправить в ближайшее время – площадка же на гарантии. Негодует на взрослых дядей и тетей, которые садятся на детские качели. (Хочется надеяться, что до них рано или поздно дойдет, что аттракционы здесь все таки не для них).

А вообще дети – они такие дети: то, на что у взрослого мужчины силы не хватит, ватага ребятишек способна разломать, даже без злого умысла. Это нужно учитывать и развивать у детей культуру поведения и отношения к общественному имуществу.