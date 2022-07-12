Из-за падения уровня воды до 5 августа приостановили навигацию из Красноярска в Енисейск

На Енисее до 5 августа приостановили навигацию из-за падения уровня воды Фото: Вадим МАЦНЕВ

На Енисее до 5 августа приостановили навигацию. Причина – резкое падение уровня воды в реке до небывало низких отметок. Специалисты объясняют это тем, что прошедшая зима была малоснежной и в Саянах не накопилось достаточного количества осадков. И плюс отсутствие дождей.

Как быть тем, у кого куплены билеты на речной транспорт до Енисейска и Дудинка? «Пассажирречтранс», который занимается организацией поездок, нашли выход из положения: смешанная доставка. До Енисейска пассажиров будут доставлять на автобусах. Далее уже они поплывут до Дудинки на теплоходе. Енисейск находится ниже места впадения Ангары, уровень воды здесь уже не такой критический и Енисей по-прежнему судоходен.

Купившим билет в день отправления нужно собраться на речном причале Красноярска в 6 утра, сесть на автобусы и спустя час они тронутся в путь.