В Норильске муж-иждивенец истязал жену и падчерицу Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Норильска направила в суд уголовное дело о побоях и истязании. История неоднозначная, ее могло бы не случиться. Впрочем, судите сами. Когда супруги расходятся, они стараются поскорее разъехаться, чтобы пореже встречаться. Однако в этом случае после развода экс-муж остался жить в квартире своей экс-жены. Причина – финансовая несостоятельность. То есть нигде не работал, а она кормила его.

Мужчина платил за это черной неблагодарностью – бил и свою бывшую, и ее 15-летнюю дочь, кулаками и металлической шваброй. В квартире периодически случались бытовые ссоры по мелочам. У него даже был административный арест по статье 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль). Почему же его не смогли прогнать вон? Вопрос остается без ответа.

В апреле 2022 года мужчина в состоянии глубокого опьянения захотел снова поиздеваться над женщиной. Когда она спала, он набросился и стал бить. Она вырвалась и наконец заявила обо всем в полицию. Уголовное дело по статье «Истязание» с обвинительным заключением уже направлено в суд, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.