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Общество12 июля 2022 7:08

День города в Красноярске будут праздновать с 26 по 28 августа

Глава города уже подписал соответствующий указ
Источник:kp.ru
День города в Красноярске будет отмечаться с 26 по 28 августа

День города в Красноярске будет отмечаться с 26 по 28 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске День города в 2022 году будут праздновать с 26 по 28 августа. Указ уже подписан главой города Сергеем Ереминым, а документ опубликован в печатной версии издания Gornovosti и размещен на официальном сайте администрации Красноярска.

В документе нет никаких уточнений по поводу того, как именно пройдет празднование Дня города, указаны лишь даты. Стоит отметить, что ранее День города чаще всего проводился в первый летний месяц. Но в последние 2 года из-за пандемии коронавируса большая часть массовых мероприятий были или отменены, или заменены онлайн форматом. С нетерпением ждем программы мероприятий и надеемся, что в этом году коронавирус ничего не испортит.