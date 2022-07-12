День города в Красноярске будут праздновать с 26 по 28 августа

День города в Красноярске будет отмечаться с 26 по 28 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске День города в 2022 году будут праздновать с 26 по 28 августа. Указ уже подписан главой города Сергеем Ереминым, а документ опубликован в печатной версии издания Gornovosti и размещен на официальном сайте администрации Красноярска.

В документе нет никаких уточнений по поводу того, как именно пройдет празднование Дня города, указаны лишь даты. Стоит отметить, что ранее День города чаще всего проводился в первый летний месяц. Но в последние 2 года из-за пандемии коронавируса большая часть массовых мероприятий были или отменены, или заменены онлайн форматом. С нетерпением ждем программы мероприятий и надеемся, что в этом году коронавирус ничего не испортит.