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Общество12 июля 2022 7:07

Население Красноярска за год увеличилось более чем на 10 тысяч человек

Но не за счет рождаемости
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Население Красноярска за год увеличилось более чем на 10 тысяч человек

Население Красноярска за год увеличилось более чем на 10 тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Население Красноярска за год увеличилось на 10 153 человека и составило на 1 января 2022 года 1 103 781 человек. При этом разница между умершими и родившимися – естественная убыль – составила 4 627 человек. Однако разница в положительную сторону складывается за счет миграции – в краевой центр переселились с других районов и регионов 14,7 тысяч человек. Такую информацию публикуют Sibnovosti со ссылкой на специалистов Красноярскстата.

Согласно статистическим данным в 2021 году на свет появились в Красноярске 11 245 малышей, в 2020 году – 11 564 детей. Налицо снижение рождаемости и при этом зафиксировано увеличение количество смертей. Ушли из жизни по разным причинам 15,8 тысяч жителей краевого центра.

Что касается мигрантов: в Красноярске в 2021 году сюда приехали 46,7 тысяч иностранных граждан, это на 9,6 тысяч больше, чем было в 2020 году. А уехали в 2021 году 31 920 мигрантов, это меньше на 3 654 человека, чем было в 2020 году.