Население Красноярска за год увеличилось более чем на 10 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Население Красноярска за год увеличилось на 10 153 человека и составило на 1 января 2022 года 1 103 781 человек. При этом разница между умершими и родившимися – естественная убыль – составила 4 627 человек. Однако разница в положительную сторону складывается за счет миграции – в краевой центр переселились с других районов и регионов 14,7 тысяч человек. Такую информацию публикуют Sibnovosti со ссылкой на специалистов Красноярскстата.

Согласно статистическим данным в 2021 году на свет появились в Красноярске 11 245 малышей, в 2020 году – 11 564 детей. Налицо снижение рождаемости и при этом зафиксировано увеличение количество смертей. Ушли из жизни по разным причинам 15,8 тысяч жителей краевого центра.

Что касается мигрантов: в Красноярске в 2021 году сюда приехали 46,7 тысяч иностранных граждан, это на 9,6 тысяч больше, чем было в 2020 году. А уехали в 2021 году 31 920 мигрантов, это меньше на 3 654 человека, чем было в 2020 году.