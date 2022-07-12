В Туве погиб 15-летний подросток: следком проводит проверку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве погиб 15-летний подросток. Трагедия произошло 9 июля в городе Шагонаре. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома. В обеденное время компания подростков пришла на берег реки купаться. Взрослых с ними не было. По словам ребят-очевидцев они плыли по течению, когда друг начал тонуть. Они пытались его спасти, но безрезультатно. Тело вытащил случайный прохожий, но помочь уже было нельзя ничем.

- В ходе осмотра места происшествия на теле несовершеннолетнего пострадавшего телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили следователи.

Ранее тувинский следком неоднократно напоминал, что трагедии с детьми летом происходят потому, что нет контроля со стороны родителей. Как показывает следственная практика, ежегодно в водоемах республики гибнут малолетние и несовершеннолетние дети в возрасте от 3-х до 16-ти лет. В некоторых случаях дети находились у естественного водоема без ведома родителей и взрослых, а в некоторых случаях родители, зная, что дети ушли на реку, не предпринимали мер по обеспечению их безопасности.