В Ачинске директор турфирмы обманули клиентов на миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске директора туристической фирмы подозревают в присвоении денег семи клиентов. Речь идет о крупной сумме – в общей сложности около 1 миллиона рублей. Происходило это в период с 2019 по 2021 год. И, как выяснили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, пандемия ковида, из-за которой массово срывались поездки за границу, имеет к этому лишь косвенное отношение.

Началось все с того, что в декабре 2019 года 48-летняя подозреваемая получила от клиентки более 200 тысяч рублей в качестве оплаты за туристические путевки. После закрытия границ несостоявшаяся туристка пожелала вернуть деньги. Однако вместо того, чтобы порешать этот вопрос, как делали сотни ее коллег по всей стране, подозреваемая стала скрываться.

Подошел 2021 год, шесть жителей Ачинска приобрели в этой же турфирме путевки за границу. Внесли предоплату. Но ни поездки, ни вложенных денег они не получили. Уголовное дело полиция завела по статье «Мошенничество». А это до пяти лет лишения свободы. В настоящее время гражданка находится под подпиской о невыезде, рассказали "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе ведомства.