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Общество12 июля 2022 4:06

В Красноярске торговый центр оштрафовали за просроченные круассаны и салат без маркировки

На 20 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске торговый центр оштрафовали за просроченные круассаны и салат без маркировки

В Красноярске торговый центр оштрафовали за просроченные круассаны и салат без маркировки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку торгового центра «МЕТРО» и нашли нарушения, за которые привлекли к административной ответственности. Речь идет о просроченных продуктах – пиве и круассанах, которые были выложены на прилавке магазина. А также за сомнительный салат без должной маркировки, который был обозначен как «Айсберг». Вроде мелочь, а неприятно.

- За выявленные нарушения управляющему торговым центром ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» назначен административный штраф в размере 20 000 рублей, а небезопасная продукция снята с реализации, - прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Добавим, что покупатель может обратиться в ведомство и указать на сомнительное качество товаров и продукции в том или ином торговом заведении. Это может стать причиной внеплановой проверки, а сам покупатель имеет право вернуть деньги за некачественный приобретенный товар.